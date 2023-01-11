Süne ile mücadele çalışması kışında sürüyor

Afyonkarahisar’da Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görevli teknik elemanlarla sürvey ekibi oluşturularak süne kışlak sürveyi çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca süne kışlak sürveyi çalışmaları devam ediliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Süne özellikle tahıllara emgi yaparak zarar veren bir böcek. Arpa, çavdarda yapmış olduğu emgiler sadece ağırlık kaybına neden olmakta. Asıl önemli zararı buğdayda daneleri emerek yapmakta. Konunun daha iyi anlaşılması için sünenin yaşam döngüsünün bilinmesi gerekir. Kışlamış ergin süneler nisan ayı içerisinde sıcaklıklar 15 dereceyi bulduğunda kışlaklarda uyanırlar ve ekim alanlarına doğru inişe geçerler. Bu sırada tahıllar kardeşlenme başlangıcındadır. Süneler bu tahılların yaprak ve saplarına emgi yaparak kurt boğazı zararı meydana getirerek beslenmeye devam ederler. Tahıl bitkisi sapa kalkıp başak çıkarma devresinde iken yine emgi devam eder ve akbaşak zararı meydana getirirler. Ergin sünelerin yapmış olduğu bu zararlar sadece verimde ağırlık kaybına neden olur” denildi.