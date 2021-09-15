Sultandağı’nda Selçuklu eserleri yeniden ayağa kalkacak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Selçuklu dönemine ait eserleri ile ünlü Sultandağı ilçesi için yeni proje geliştireceklerini kaydederek, “Sultandağı’nı eski havasına yakışır hale getirmek ve Selçuklu dönemini yaşamak isteyenlerin görmek isteyeceği bir yer haline getirmek” dedi.

Programları çerçevesinde sık sık ilçeleri ziyaret eden Vali Çiçek, bu kapsamda Sultandağı ilçesinde ziyaretlerde bulunup, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede bulunan Sahipata Kervansarayı, Çifte Hamam, Laleli Çeşmesi, Çarşı Camii çevresinin tarihin dokuya uygun olarak düzenlendiği Sultandağı Tarihi Kent Meydanı Projesi kapasında devam eden çalışmaları inceleyen Vali Gökmen Çiçek, bilgiler aldı. Ardından bir açıklama yapan Vali Çiçek, Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel anlamda Türkiye’nin en zengin illerinden birisi olduğunu kaydederek, “Hititler, Frigler Romalılar başta olmak üzere çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir il Afyonkarahisar. Sultandağı ilçemizde Selçuklu döneminin inanılmaz eserleriyle zengin bir ilçemiz. Burayı incelediğinizde sanki bin yıl önceki ortamı soluyabileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Doğal bir film platosunu anımsatıyor. Kervansaray, tarihi hamamı, camisi, çeşmesi ve meydanı ile hiç bozulmamış, kendisini koruyarak bugünlere gelmiş gizemli bir nokta. Ayazini Köyü’nden sonra en büyük hedefimiz Sultandağı’nı eski havasına yakışır hale getirmek ve Selçuklu dönemini yaşamak isteyenlerin görmek isteyeceği bir yer haline getirmek. Bu anlamda belediye başkanımızın çok emeği oldu. İnşallah el birliği ile Sultandağı’nı bambaşka bir hale getireceğiz, iddialıyız. Proje bittiğinden burayı tüm Türkiye’nin gelip ziyaret edeceği bir yer haline getireceğiz. Gizemli şehir Afyonkarahisar’ın gizemi ilçesi Sultandağı’na mayısta herkesi bekliyoruz ” dedi.