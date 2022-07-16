Sultandağı’nda 15 Temmuz etkinlikleri

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Kaymakam Murat Demirbilek öncülüğündeki protokol üyeleri 15 Temmuz etkinlikleri dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirip, dua etti.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı çerçevesinde Sultandağı ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Kaymakam Demirbilek öncülüğünde bir araya gelen ilçe protokol üyeleri şehitlik ziyareti yapıp dua ettikten sonra kabirlere karanfil bıraktı. Etkinlikle ilgili konuşan Kaymakam Demirbilek, Türk milletinin bundan sonra bu tür darbe girişimleri yaşamamasını dileyerek, hain Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) kınadı.