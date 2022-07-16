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Şuhut’tan giden ekip Datça’da cansiperane çalıştı

Muğla Datça’da çıkan orman yangına müdahale için giden Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler canla başla çalışarak görevlerini yerine getirirken, ekiplerin saatler boyu yangına müdahale ettikleri ve 1 gün boyunca hiç uyumadıkları öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 16.07.2022, 10:29
Şuhut’tan giden ekip Datça’da cansiperane çalıştı

Muğla Datça’da çıkan orman yangına müdahale için giden Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler canla başla çalışarak görevlerini yerine getirirken, ekiplerin saatler boyu yangına müdahale ettikleri ve 1 gün boyunca hiç uyumadıkları öğrenildi.

Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri Muğla’ya bağlı Datça ilçesindeki orman yangınını söndürmek için canla başla mücadele etti. Geçtiğimiz Çarşamba günü 1 arazözle bölgeye ulaşan 5 kişilik ekip yangının söndürülmesi için diğer görevli ekipler ile birlikte cansiperane çalıştı. Şuhut ekibinin hafta başında ilçeye dönmeleri bekleniyor.

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