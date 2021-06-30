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Şuhut’ta yaz spor okulları açıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Spor Merkezinde 10 branşta yaz spor kursları açıldı.

AFYONKARAHİSAR 30.06.2021, 12:58
Şuhut’ta yaz spor okulları açıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Spor Merkezinde 10 branşta yaz spor kursları açıldı.

Açılış töreni, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, eğitim camiası ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. 10 branşta yaz spor kursunun olduğunu merkezde karete, tekvando, judo gibi spor dallarında eğitim verilecek. Açılış töreninde sporcular tarafından bir gösteri sunuldu. Açılış töreni protokol üyeleri ve sporcuların günün anlam ve önemine binaen çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
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