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Şuhut’ta trafik kazası: 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

AFYONKARAHİSAR 08.11.2020, 10:32
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Şuhut’ta trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ş., (30) idaresindeki 03 DA 119 plakalı otomobil ile Ahmet K., İdaresindeki 03 SL 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Akif K. (22), Adil Recep Ç. (28), Eren Y, (21), Ozan A. (19) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Durumu öğrenen ekipler kaza yerine gelerek yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çevre hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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