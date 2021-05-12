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Şuhut’ta trafik ekiplerinden alkol denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tam kapanma sürecinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 21 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan sürücüler uyarıldı.

AFYONKARAHİSAR 12.05.2021, 13:36
Şuhut’ta trafik ekiplerinden alkol denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tam kapanma sürecinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 21 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan sürücüler uyarıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından eski emniyet binası istikametinde yapılan denetim yaklaşık 1.5 saat sürdü. 14 sürücünün sürücünün denetlendiği uygulamada, seyir halindeki sürücülere durdurularak ruhsat, ehliyet ve alkol denetimi yapıldı. Trafik polisleri tarafından sürücülere yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili bilgi verildi.
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