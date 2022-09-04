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Şuhut’ta Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi dualarla açıldı.
AFYONKARAHİSAR 04.09.2022, 23:00
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi dualarla açıldı.
Açılışa Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan, Tarım Kredi Market Bölge Müdürü Fatih Düzgün, Şuhut Tarım Kredi Müdürü Cihan Coşkun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından açılış kurdelesini Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan, Tarım Kredi Market Bölge Müdürü Fatih Düzgün, Şuhut Tarım Kredi Müdürü Cihan Coşkun kesti. Ardından protokol Tarım Kredi Kooperatif marketini gezerek incelemelerde bulundu.
Market vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
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