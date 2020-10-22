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Şuhut’ta sis etkili oldu

AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE SABAH ETKİSİNİ GÖSTEREN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 35 METREYE KADAR DÜŞTÜ.

AFYONKARAHİSAR 22.10.2020, 09:37
Şuhut’ta sis etkili oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde etkili olan sisli hava olumsuzluklara nedne olurken özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Şuhut’ta sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle özellikle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, jandarma ve polis ekipleri ise kazaların yaşanmaması için yollarda güvenlik önlemi aldı. Sisli hava güneşin kendisini daha fazla görmeye başlaması ile etkisini kaybetmeye başladı.

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