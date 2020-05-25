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Şuhut’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÖNCEDEN DE BULUNAN HUSUMETTEN DOLAYI MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Şuhut’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÖNCEDEN DE BULUNAN HUSUMETTEN DOLAYI MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:57
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Şuhut’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ortapınar-Senir köyü istikametindeki gölet civarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Baki Ç. ve Seyit K. Ortapınar- Senir köyü istikametindeki gölet civarında karşılaştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada Seyit K. silahla ayağından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Seyit K.’yı Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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