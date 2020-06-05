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Şuhut’ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe kontrolü

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR ISPARTA İL YOLU ÜZERİNDE YOLCU OTOBÜSLERİNDE MESAFE KAPSAMINDA DENETİMLER YOĞUNLAŞTI.

Şuhut’ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe kontrolü

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN AFYONKARAHİSAR ISPARTA İL YOLU ÜZERİNDE YOLCU OTOBÜSLERİNDE MESAFE KAPSAMINDA DENETİMLER YOĞUNLAŞTI.

05 Haziran 2020 Cuma 09:57
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Şuhut’ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe kontrolü

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Afyonkarahisar Isparta il yolu üzerinde yolcu otobüslerinde mesafe kapsamında denetimler yoğunlaştı.

Şuhut ilçe Jandarma komutanlığı’na bağlı 20. Trafik Timleri tarafından günümüzde önemi koruyan Covid-19 virüsünün etkisinin azalması ile şehirler arası faaliyet gösteren yolcu otobüslerinde yüzde 50 mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, yolcu konumunda bulunan vatandaşlarında otobüs firmalarının kurallara uyup uymadıkları soruldu ve yolculara sosyal mesafelerini korumaları ile maskenin hayati derecede önemi anlatılarak sürekli yanında bulundurmaları toplu ortamda takmaları önerildi.

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