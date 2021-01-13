Şuhut’ta sağanak yağmur

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Şuhut’ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu. İlçe merkezinde vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.