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Şuhut’ta sağanak yağış etkisini gösteriyor
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR 24.11.2021, 18:16
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
Şuhut’ta dün gece itibariyle başlayan sağanak yağış bugün gündüz de akşam saatlerine kadar etkisini gösterdi. Sağanak yağış dolayısı ile vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken bazı vatandaşlar ise sağanak yağıştan korunmak için şemsiyelerini yanlarına aldı. Sağanak yağış dolayısıyla bazı yerlerde sular oluştu.