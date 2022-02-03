Şuhut’ta Regaip Kandili’ne özel program

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından Regaip Kandili’ne özel etkinlik düzenlendi.

Şuhut Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen Regaip Kandili özel programına, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, İl Genel Meclisi Üyesi Gültekin Özdemir, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, ilçe ve köy imam hatipleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Şuhut Müftülüğü korosu ve imam hatipleri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, gösteri ve şiir dinletisi vatandaşlar tarafından huşu içerisinde dinlendi.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, geceye dair sohbette bulundu. Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin yaptığı açıklamalarda, "Aziz kardeşlerim gençler görüyorum her yaştan. Necip Fazıl’ın ifade ettiği gibi gençlik tanısına aynen uyuyor. Bir gençlik zaman bendedir. Ve mekan bana emanettir. Şuuruna sahip bir gençlik görüyorum. Bir gençlik kim var denildiğinde sağına soluna bakınmadan ’ben varım’ fert deme şuuruna sahip gençlik görüyorum karşımızda. Hamdolsun Rabbilalemin. Recep ayının birinci gecesini değerlendirmek adına şuuru seraset ettiğimiz 3 ayları idrak etmek adına güzelce karşılamak misafir etmek adına ben varım dediniz ve bu davete icabet ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Aziz kardeşlerim hakikaten Allahu Teala’nın tabiri caizse kullarına ikramiye verdiği aylara eriştik. Bu aylar müstesna" dedi.

Öte yandan Şuhut Müftülüğü koro ekibi tarafından düzenlenen sema gösterisi katılımcılar tarafından tam not aldı.