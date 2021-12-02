Şuhut’ta ortaokul müdürleri toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Şuhut Kaymakamı Düzgün öncülüğünde ortaokul müdürleri toplantısı yapıldı.

Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi’ndeki toplantıya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, şube müdürleri ve ortaokul müdürleri katıldı. Afyonkarahisar genelinde başlatılan eğitim-öğretim seferberliği kapsamında eğitim öğretimde başarını yükseltilmesi ile ilgili konular ele alınarak fikir alışverişlerinde bulunuldu. Toplantı, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün’ün, çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.