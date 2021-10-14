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Şuhut’ta okul servis araçları denetlendi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde okul servis araçları denetlendi.
AFYONKARAHİSAR 14.10.2021, 11:51
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde okul servis araçları denetlendi.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığıve Şuhut Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacı ile denetledi. Yapılan uygulamada araçların genel kurallara uygunluk kontrolleri yapıldı, araçların genel fiziki durumu incelendi. Akabinde araçların yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin rutin bir şekilde devam edeceği öğrenildi.