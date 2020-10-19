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Şuhut’ta lokantalarda korona virüs denetimi
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇE KAYMAKAMI ERKAN KAÇMAZ VE ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANI RECEP BOZKURT TARAFINDAN İLÇE MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN LOKANTALARA YÖNELİK KORONA VİRÜS DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 19.10.2020, 16:05
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Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren lokantalara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimleri gerçekleştirildi.
Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki heyet halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla maske, mesafe ve hijyen konularında denetim yaptı. Lokanta sahipleri ile birlikte bir süre hasbihal eden Kaçmaz ve Bozkurt lokanta sahiplerine maske, mesafe ve hijyen konularında dikkat etmelerini söyledi.
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