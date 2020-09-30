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Şuhut’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ENCÜMEN TOPLANTISI ŞUHUT KAYMAKAMI ERKAN KAÇMAZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ.
AFYONKARAHİSAR 30.09.2020, 15:17
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında yapıldı.
Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Kaçmaz’ın yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce ve İcikli Köyü Muhtarı Ali Uysal katıldı. Kaymakam Kaçmaz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunmasının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantı’da konuşan Kaymakam Kaçmaz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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