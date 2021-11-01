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Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara geriledi.
Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile yüzde 93,4’e ulaştı.
Türkiye’nin Ocak-Ekim dönemi ithalatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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Şuhut’ta kapalı alanlarda sigara denetimi
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede sigara ve nargile yasağı kapsamında iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 01.11.2021, 14:20
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede sigara ve nargile yasağı kapsamında iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.
Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sigara ve nargile yasağına dair uygulama gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yapılan kontroller, özellikle öğle saatlerinde insanların yoğun olduğu mekanlarda yoğunlaştı. Denetimlerin yapıldığı mekanlarda bulunan işyeri sahipleri ve vatandaşlar sigaranın sağlığa zararlı olduğunu anlatan konularla ilgili bilgilendirildi.