Şuhut’ta ilk korona virüs aşısı sağlık personellerine yapılmaya başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sağlık çalışanlarını aşılama çalışması başlatıldı. İlk aşı Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Yıldız’a yapıldı.

Korona virüs aşısı tüm Türkiye’de olduğu gibi Şuhut’ta da yapılmaya başlandı. Şuhut Devlet Hastanesi’nde aşı programında ilk aşıyı hastanenin başhekimi Op. Dr. Erkan Yıldız oldu. Ardından Şuhut Devlet Hastanesi Müdürü Deniz Karakaş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emre Yavuzcan da aşı vuruldu.

Başhekim Op. Dr. Erkan Yıldız, ‘’Şuhut’ta örnek olması açısından ilk aşıyı ben oldum. Bundan sonra sağlık sağlık çalışanlarının aşı olması beni çok mutlu etti. Unutmayalım ki bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı olmak’’ ifadelerine yer verdi.