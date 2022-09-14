Şuhut’ta ‘İlçe Trafik Komisyonu’ toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen ‘Trafik Komisyonu’ toplantısında okulların açılmasıyla alınan tedbirler masaya yatırıldı.

Şuhut İlçe Trafik Komisyonu ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak asayiş tedbirleri toplantısı Kaymakamı Harun Reşit Han başkanlığında yapıldı. Toplantıda özellikle okulların açılmasıyla trafik güvenliğinin arttırılması hususunda alınan tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda servis araçlar ile birlikte öğrenci taşımacılığı yapan dolmuşların belli aralıklarla denetlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yunus Tosun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Onur Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Öz ve ilgili kolluk kuvveti personelleri katıldı.