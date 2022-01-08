Şuhut’ta Gençlik Merkezi’nde gitar kursu başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Gençlik Merkezi açtığı kurslarla gençlere hizmet vermeye devam ediyor. Merkez tarafından açılan gitar kursu da kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şuhut Gençlik Merkezi’nde gitar kursu 50 öğrencisi ile yoğun ilgi görüyor. Müzik öğretmeni Meryem Takan eşliğinde sürdürülen gitar kursuna 50 kursiyer eğitim aldığı öğrenildi.