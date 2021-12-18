Şuhut’ta "FotoYorum Afiş Sergisi"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu ve Şuhut Gençlik Merkezi işbirliği ile Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla "FotoYorum Afiş Sergisi" açıldı.

Şuhut Gençlik Merkezinde düzenlenen FotoYorum Afiş Sergisinin açılış kurdelesini Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Küçükkurt ve protokol üyeleri kesti. Hz. Mevlana’yı anlatan afiş ve fotoğraf çalışmalarından oluşan FotoYorum Afiş Sergisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Düzgün ve beraberindeki protokol üyeleri afiş sergisinin hayırlı olmasını diledi.

Serginin 19 Aralık 2021 Qazar gününe kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.