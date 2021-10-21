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Şuhutta F Klavye kursu başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Türk klavyesi olan ’F Klavye Kursu’ düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 21.10.2021, 17:18
Şuhutta F Klavye kursu başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Türk klavyesi olan ’F Klavye Kursu’ düzenlendi.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından öğrencilere ve gençlere yönelik F Klavye Kursu düzenlendi. Öğrenci ve gençler burada aldıkları eğitimle on parmak yazma özelliklerini geliştirirken aynı zamanda

aldıkları eğitimle iş yaşamlarını geliştirmeye devam edecekleri belirtildi.

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