banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Şuhut’ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 23.09.2021, 11:47
Şuhut’ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, protokol üyeleri, eğitim camiası ve onlarca öğrencinin katılımlarıyla bisiklet turu düzenlendi. Kaymakam Düzgün ve bisiklet turuna katılan katılımcılar Şuhut ilçesinde bisikletlerle tur atarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Bisiklet turu ilçede yapılan gezintinin ardından Saat Kulesi önünde sona erdi. Düzenlenen etkinlik Kaymakam Düzgün ve katılımcıların günün anlam ve önemine binaen çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0