Şuhut’ta din görevlilerine Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Kursu

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma kursu düzenlendi.

Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin öncülüğünde, ilçede görev yapan din görevlilerinin katıldığı kurs Şuhut Gençlik Merkezi salonunda düzenlendi. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin tarafından din görevlilerine, tashih-i huruf, meharic-i huruf, tecvit, harf ve kıraat talimi gibi konularda eğitim veriliyor.