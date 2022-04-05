Şuhut’ta dilencilere yönelik operasyon

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan ayının gelmesini fırsat bilerek vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

Şuhut ilçe merkezinde belediye zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda sokaklarda özellikle de cami önlerinde dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar tek tek toplandı. Belediyeye gelen şikayetleri değerlendiren ekipler vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlayan şahısları toplayarak zabıta karakoluna götürdü. Bazı şahısların dilencilik yaparken çocuklarını da istismar ettikleri gözlendi. Yapılan operasyonda yakalanan şahıslar kimlik incelemesi ve üst aramasından geçirildi. Şahısların üstlerinden çıkan paralara el konulduğu ve haklarında kabahatler kanunun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem yapıldığı belirtildi.