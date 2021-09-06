banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Şuhut’ta da ilk ders zili çaldı

Yaz tatilinin sona ermesiyle Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de 2021-2022 eğitim öğretim sezonu ilk ders zilinin çalmasının ardından başladı.

AFYONKARAHİSAR 06.09.2021, 14:02
Şuhut’ta da ilk ders zili çaldı

Yaz tatilinin sona ermesiyle Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de 2021-2022 eğitim öğretim sezonu ilk ders zilinin çalmasının ardından başladı.

Şuhut’ta ilk ders zili öğretmen ve öğrencileri okullarda buluşturdu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ders başı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile öğrenciler öğretmenlerinin kontrolleriyle sınıflarına giriş yaptı. 5A ve 5B sınıfı öğrencileri ilk derslerini öğretmenleri ve arkadaşları ile beraber tanışarak ilk derslerini ders programı yaparak geçirdi. Öğrenciler sınıflarında yeni arkadaş öğretmenleri ile tanışmanın mutluluğunu yaşarken bazı öğrenciler ise sınıflarına yabancılık çekti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0