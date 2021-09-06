Şuhut’ta da ilk ders zili çaldı

Yaz tatilinin sona ermesiyle Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de 2021-2022 eğitim öğretim sezonu ilk ders zilinin çalmasının ardından başladı.

Şuhut’ta ilk ders zili öğretmen ve öğrencileri okullarda buluşturdu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ders başı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile öğrenciler öğretmenlerinin kontrolleriyle sınıflarına giriş yaptı. 5A ve 5B sınıfı öğrencileri ilk derslerini öğretmenleri ve arkadaşları ile beraber tanışarak ilk derslerini ders programı yaparak geçirdi. Öğrenciler sınıflarında yeni arkadaş öğretmenleri ile tanışmanın mutluluğunu yaşarken bazı öğrenciler ise sınıflarına yabancılık çekti.