Şuhut’ta baraj ve göletlere 85 bin adet yavru balık bırakıldı

Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde ilçedeki baraj ve göletlere 85 bin adet yavru balık bırakıldı.

Şuhut Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede genelindeki baraj ve göletlerde balıklandırma çalışmaları devam ediyor. Çalışma dahilinde ilçe sınırlarındaki baraj ve göletlere 85 bin adet balık görevlileri tarafından bırakıldı. Baraj ve göletlere bırakılan balıkların üreyerek balık popülasyonunu artırması için avlanma yasaklarına uyulmasına dikkat edilmesi konusunda görevliler tarafından uyarılarda yapıldı.