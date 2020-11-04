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Şuhut’ta aylardır beklenen diş hekimi görevine başladı
ŞUHUT DEVLET HASTANESİNE ATANAN DİŞ HEKİMİ DT. EMRE BORAN, GÖREVİNE BAŞLADI.
AFYONKARAHİSAR 04.11.2020, 12:24
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Şuhut Devlet Hastanesine atanan Diş Hekimi Dr. Emre Boran, görevine başladı.
Göreve başlayan Dr. Emre Boran Şuhut Devlet Hastanesinde diş polikliniğinde hastalarına hizmet vermeye başladı. İlçeye gelerek görevine başlayan Boran Şuhut’ta görev yapmaktan mutluluk yaşadığını dile getirdi.
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