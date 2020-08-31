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Şuhut’ta armut ağacı ağustos ayında çiçek açtı
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE AĞUSTOS AYININ ORTALARINDA ÇİÇEK AÇAN ARMUT AĞACI GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.
AFYONKARAHİSAR 31.08.2020, 11:38
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ağustos ayının sonunda çiçek açan armut ağacı görenleri şaşkına çevirdi.
Şuhut 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Orman’ında Ağustos ayının son gününde olunmasına rağmen armut ağacı bir taraftan meyve verirken bir taraftan ise çiçek açtı. Normalde nisan ayının sonlarında çiçek açan ağacın meyve vermesine rağmen tekrar çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.
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