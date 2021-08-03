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Şuhut’ta anız yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen anız yangını vatandaşların seferberliği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR 03.08.2021, 09:32
Şuhut’ta anız yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen anız yangını vatandaşların seferberliği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

Yangın, eski Ağzıkara yolu ile Efe köyü arasında kalan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Ağzıkara yolunda bulunan arazide sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik süre sonunda söndürdü.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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