Şuhut’ta 90 yaş üstü vatandaşlara korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de evde sağlık hizmetlerine kayıtlı 90 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde korona virüs (Covid-19) aşısı vurulmaya başlandı.

Şuhut Devlet Hastanesi sağlık personellerinden oluşan ekipler evde sağlık hizmetlerine kayıtlı 90 yaş ve üstü hastalara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı. Önce sağlık kontrolünden geçirilen 90 yaş ve üstü vatandaşlara daha sonra aşıları uygulandı. Uygulama sonrasında da aşılama yapılan vatandaşlar yarım saat gözetim altında tutuldu.