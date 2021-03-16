Şuhut’ta 3.0 şiddetinde deprem korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü ilçeye bağlı Efe köyü olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 14.38’te meydana geldi. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü 3,0 olduğu açıklandı.

Yerin 5.02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremi yaşayan vatandaşlar korkularını sosyal medya hesaplarına paylaştı.