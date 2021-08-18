banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Taliban'dan korkunç infaz!
Taliban'dan korkunç infaz!

Şuhut’ta 25 Ağustos Zafer Şenlikleri toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şenlikleri öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR 18.08.2021, 13:54
Şuhut’ta 25 Ağustos Zafer Şenlikleri toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şenlikleri öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

25 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında katılımcıların fikir alışverişlerinde bulunduğu toplantıda, Atatürk Evi, İlçe Stadyumu, Zafer Yolu yürüyüşünün gerçekleşeceği güzergahlar masaya yatırılarak, eksikliklerin giderilmesi konuları görüşüldü.

Şuhut Hisar Park’ta düzenlenen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir katıldı.

Toplantı, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
Yorumlar (0)
31°
açık