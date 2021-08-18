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Şuhut’ta 25 Ağustos Zafer Şenlikleri toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şenlikleri öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR 18.08.2021, 13:54
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şenlikleri öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
25 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında katılımcıların fikir alışverişlerinde bulunduğu toplantıda, Atatürk Evi, İlçe Stadyumu, Zafer Yolu yürüyüşünün gerçekleşeceği güzergahlar masaya yatırılarak, eksikliklerin giderilmesi konuları görüşüldü.
Şuhut Hisar Park’ta düzenlenen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir katıldı.Toplantı, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.