Şuhut’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de kutlandı.

Yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralına da uyularak düzenlenen törende, Şuhut Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Başkurt, Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Eğitimci Mahmut Çiğiltepe’nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törene, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan ve görevliler katıldı.