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Şuhut’ta 15 Temmuz ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE ''15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'' ETKİNLİKLERİNİN İLK GÜNÜNDEN ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULMASININ ARDINDAN ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 15.07.2020, 17:57
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ etkinlikleri kapsamında öğle namazına müteakip mevlid-i şerif okutulmasının ardından şehitlik ziyaret edildi.
Şuhut Ulu Camii’nde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETO)’nün 15 Temmuz 2016’da ki hain darbe girişiminde şehit olan 251 şehit için mevlid-i şerif okutulmasının ardından ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti yapıldı. Programa Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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