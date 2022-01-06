Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı

Afyonkarahisar’da düzenlenen Gençler B Grekoromen Okullar Arası Güreş Müsabakaları’nda Şuhut’lu öğrenciler 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu’nda düzenlenen ’Gençler B Güreş Müsabakası’nda, başarılı bir mücadelenin sonunda 4 altın madalya ve 2 gümüş madalya kazandı. Şuhutlu öğrencilerin başarısı ilçe genelinde sevinçle karşılanırken, 4 öğrenci ise gruplara gitmeye hak kazandı.