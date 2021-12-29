Şuhutlu öğrenciler yemek yarışmasından 6 madalya ile döndü

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışmalarının düzenlendiği Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde, Afyonkarahisar’ın Şuhut Şehit İbrahim Imış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.

Şuhut Şehit İbrahim Imış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç aşçıları, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışmalarına sahne olan 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerinde, büyük bir başarıya imza attı. Şuhut’u temsil eden Duygu Yonca altın madalya, Kübra Şahangümüş madalya, Fatma Karakuş, Bekir Altın, Havva Satışmış ve Melike Esra Şen bronz madalya kazandı. Genç yarışmacıların başarısı memleketleri Şuhut’ta sevinçle karşılandı.

Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu öğrencilerin sağladığı başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehit İbrahim Imış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimiz başarısıyla ilçemize adeta büyük bir sevinç yaşatmıştır. İlçemize 6 madalya ile dönen sevgili öğrencilerimize ilçemize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden teşekkürlerimi iletiyor tekrar başarılarının devamını canı gönülden diliyorum” dedi.