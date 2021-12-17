Şuhutlu öğrenciler Konya’yı gezdi

Afyonkarahisar Şuhut Gençlik Merkezi tarafından “Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü” kapsamında Konya’ya gezi düzenlendi.

Üniversite ve lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Konya gezisi ile genç katılımcılar Konya Mevlana Müzesi ve Konya’nın tarihi mekanlarını gezerek buradaki tarihi destansı yerleri ziyaret ederken duygu dolu anlar yaşadı.