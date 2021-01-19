Şuhut pazarında korona denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler kapalı pazar yerindeki esnafları korona virüs ile ilgili bilgilendirilerek satış noktalarındaki ürünlere yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapılarak dolaplarda ve satış noktalarındaki ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, işyeri sahiplerini bilgilendirdi. Pazar yerine gelen vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunulması gerektiğini belirten ekipler korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Ekipler denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.