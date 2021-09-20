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Şuhut Lisesi Gönül Dostları 10 yıldır bir araya geliyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut Lisesi 1978-79 mezunlarından oluşan Şuhut Lisesi Gönül Dostları 11 yıldır bir araya gelmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 20.09.2021, 16:03
Şuhut Lisesi Gönül Dostları 10 yıldır bir araya geliyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut Lisesi 1978-79 mezunlarından oluşan Şuhut Lisesi Gönül Dostları 11 yıldır bir araya gelmeye devam ediyor.

Şuhut Lisesi Gönül Dostları 2010 yılından itibaren bir araya gelerek 11 yıldır hasret gidermeye devam ediyor. Şuhut Lisesi Gönül Dostları ekibinden Suat Benli etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Şuhut Lisesi Gönül Dostları olarak Afyon’daki tüm hemşehrilerimize selam olsun. Şuhut Lisesi olarak 2010 yılından itibaren 11 yıldır yılda 2 defa toplantı yapmaktadır. Afyonkarahisar’ın tanıtımı için gayret göstermektedir. Tüm lise grubundaki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Tüm dostlara selamlar sevgiler saygılar sunarız" dedi.

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