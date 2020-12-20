Şuhut kısıtlamaya uydu, boş kalan caddeler sokak hayvanlarına kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hata sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla birlikte boş kalan cadde, sokak ve çarşı meydanı sokak hayvanlarına kaldı.

Şuhut’ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ilçenin en işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Şuhutlu vatandaşlar, ülke genelinde hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Deyim yerindeyse ’in, cinin top oynadığı’ cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kaldı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde kısıtlamaya uyulması için çok sayıda kontrol noktası oluşturdu. Polis ekipleri uygulama noktalarında araçları durdurarak, izin belgelerini kontrol etti.