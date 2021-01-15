Şuhut kar yağışıyla beyaza büründü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde ani bastıran kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Şuhut’ta sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Şuhut’lu vatandaşlar durumu sevinç ile karşılarken, sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkez esnafları ise kar yağışı dolayısıyla iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizledi. İlçe halkı kurak geçen iklim dolayısıyla kar yağışının bir bereket olduğunu dile getirerek kar yağışıyla beraber bütün musibetlerin kaybolmasını dilediklerini belirttiler.