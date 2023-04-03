Şuhut Hisarspor U18’de şampiyonluğu garantiledi

Afyonkarahisar U18 Ligi futbol müsabakasında Şuhut Hisarspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Abdullah Zeybek başkanlığında adeta güzel bir sezon geçiren Şuhut Hisarspor U18 futbol takımı Anadolu Gücü ile karşı karşıya geldi. Şuhut Hisarspor rakibini 1-0’lık skorla geçti. Şuhut Hisarspor bu sonuçla sezonun bitimine 2 hafta kala puanını 29’a yükseltip şampiyonluğunu garantileyerek taraftarlarını sevince boğdu.