Şuhut Hisarspor, Çağlayan Belediye Spor’u 4-1’lik skorla geçti

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligin 7. haftasında Şuhut Hisarspor, Çay Çağlayan Belediyespor’u kendi evinde ağırladı. Karşılaşma Şuhut Hisarspor’un 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Şuhut Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Şuhut Hisarspor, ilk yarıda muhteşem futboluyla 10. dakikada Musa İrdem’in kafa golü ile 1-0 öne geçti. Çay Çağlayan Belediyespor ise 24. dakikada Sabahattin Kocoğlu’nun golüyle beraberliği yakaladı. Ev sahibi yeşil beyazlar oyundan kopmayarak 30. dakikada Yücel Umut Uğuz’un penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçmesini bildi. Şuhut Hisarspor, 33. dakikada Yücel Umut Uğuz’un kendisinin 2 takımının 3. golü ile 3-1 öne geçerek ilk devreye galibiyetle bitirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Şuhut Hisarspor 80. dakikada Hasan Keskin’in kafa golüyle 4. golünü atarak rahat bir nefes aldı. Şuhut Hisarspor kendi sahasında Çay Çağlayan Belediyespor’u 4-1’lik skorla yenerek ligdeki puanını 12’ye çıkarırken fikstürde ise 4. sıraya yerleşti.