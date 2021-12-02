Şuhut Gençlik Merkezinde resim ve okçuluk eğitimleri başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Gençlik Merkezi’nde resim ve okçuluk eğitimleri başladı.

Şuhut Gençlik Merkezinde Resim Öğretmeni Yeliz Vural ve Okçuluk Öğretmeni Kübra Yalçın önderliğinde 12 ve 29 yaş aralığındaki gençlere yönelik resim ve okçuluk eğitimleri başladı. Resim ve okçuluk eğitimine katılan gençler eğitimlere yoğun ilgi göstererek ilk kez öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Şuhut gençlik Merkezinde resim ve okçuluk kurslarına başvuruların devam ettiği ayrıca yakında gitar kursunun açılacağı öğrenildi.