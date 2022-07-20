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Şuhut Devlet Hastanesine KBB uzmanı atandı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır eksik olan Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisine uzman doktor ataması yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 20.07.2022, 11:39
Şuhut Devlet Hastanesine KBB uzmanı atandı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır eksik olan Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisine uzman doktor ataması yapıldı.

Şuhut Devlet Hastanesi’nde eksik branş doktorlarının yeri dolmaya devam ediyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Ömer Kaplan, Şuhut Devlet Hastanesi’ne atandı. Op. Dr. Kaplan’ın hasta kabulüne başladığı öğrenilirken, doktor ataması ise ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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