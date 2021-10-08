Şuhut Devlet Hastanesi’nde yeni dahiliye uzmanı göreve başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi’nde İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Burak Tok, tam zamanlı göreve başladı.

Dr. Tok’un hastanede göreve başlaması ile ilçedeki önemli bir doktor açığının kapandığı belirtildi. Dr. Tok’un göreve başlaması ile hastanenin hasta yükünün hafifleyeceği ve başka hastanelere sevklerin azalacağı kaydedildi.