Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Hastaneye ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Geren hasta kabulüne başladı.

Dr. Geren hastanede poliklinik hizmete vermeye başlayarak hasta kabulüne başladı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Şuhut Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. 2 yıldır Şuhut Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı boşluğu yeni atanan Geren ile dolduruldu.